Во вторник жители 7 улиц Липецка останутся без холодной воды

Во вторник, 29 июня, в Липецке отключат свет и воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останется садоводческое товарищество "Пусковые двигатели".

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет в областном центре по улицам Неделина, 40; Первомайская, 101, 119, 121; проспект Победы, 51/1, 51/2; Боевой проезд, 23, 23б, 25а, 27, 29; Волгоградская, 1-5, 7; Коммунистическая, 21; Ильича, 14, 16.

Воду подвезут по адресам: улицы Волгоградская, 4; Неделина, 40; Боевой проезд, 25а; проспект Победы, 51/2, а также по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской энергетической компании по телефонам 175 и 236-175.