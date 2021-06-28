Липчане стали в 3,5 раза чаще летать в 2021 году

Из аэропорта "Липецк" увеличился пассажиропоток. За 6 месяцев этого года липчане стали летать в 3,5 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. А относительно 2019 года показатели увеличились на 41%.

С начала 2021 года через аэропорт прошло более 59,5 тыс. пассажиров. В прошлом году - 17,9 тыс. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, причина тому - расширение географии полетов. Напомним, зимой возобновили рейсы в Казань и Минеральные воды. Регулярно самолеты летают в Москву и Санкт-Петербург. В апреле к перечисленным городам добавили Сочи, Симферополь, Анапа.

Однако, липчане пока не могут улететь из аэропорта в Турцию. Липецк входит в перечень городов, откуда рейсы запрещены. Подробности здесь.