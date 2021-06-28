В микрорайоне "Европейский" Липецка возведут стадион за 40 млн рублей

В микрорайоне "Европейский" в Липецке появится спортивный стадион. Его планируют возвести до конца этого года. Стадион построят в центре района, между улицами Свиридова и Минская. На это из казны Липецка выделили 40 млн рублей. По данным пресс-службы мэрии, городское управления строительство уже запустило торги на поиск подрядчика.

Компании, которая выиграет аукцион, нужно будет выполнить планировку территории под основание стадиона, отсыпать его песком и щебнем, покрыть безопасным синтетическим покрытием, оборудовать площадки для занятий баскетболом, волейболом, футболом, воркаутом. Там же установить спортивное оборудование, брусья для отжиманий, турники, шведскую стенку. Подрядчику предстоит благоустроить прилегающую территорию - высадить кустарники, деревья, газон.