Во вторник в Липецке +27 градусов, дожди и грозы

В Липецке жарко и дождливо Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 29 июня, в Липецке ожидается переменная облачность. Станет немного прохладнее. В темное время суток около 20 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки +27 градусов. После обеда возможны дожди с грозами. Ветер юго-западный с переходом на западный 9-10 м/с. Атмосферное давление будет медленно расти и составит 744 мм рт.ст.

В среду, 30 июня, синоптики обещают ночью 18 градусов выше ноля. В светлое время суток воздух прогреется максимум до +26 градусов. Дожди с грозами не отступят. Непогода ворвется в жизнь липчан уже с утра. Ветер западный 9-13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.