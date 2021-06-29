В Липецке прочищают ливневки, которые забились после сильного дождя

В Липецке продолжают прочищать сети ливневой канализации. Засоры пробивают с помощью каналопромывочной машины, которая подает воду под большим давлением.

По данным пресс-службы мэрии, особенное внимание обращают на участки, которые подтопило после дождей несколько дней назад. Специалисты уже выполнили работу на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина. В настоящее время они трудятся на Космонавтов. В планах - перейти на улицу Терешковой.

В управлении благоустройства пояснили, что совсем недавно промывали сети на перечисленных территориях. Однако, потоки воды приносили мусор с тротуаров и засоряли дождеприемные колодцы.

По прогнозам синоптиков, дожди еще ни один раз накроют Липецк. Поэтому работы по очистке ливневок усилили. На дежурство вывели ассенизаторские машины. Они будут откачивать воду с дорог, где нет ливневок и там, где образуются засоры.

За месяц в Липецке прочистили более 1,5 тыс. метров сетей.