В МЧС предупреждают: на Липецк надвигается гроза

Спасатели предупреждают липчан о грозе Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели вновь предупреждают липчан о непогоде. В этот вторник, 29 июня, в Липецке и области ожидается гроза. Предположительно, стихия обрушится на региона в ближайшие 2-4 часа.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, во время грозы нужно отключить дома все электроприборы, не пользоваться обычным телефоном, не стоять у окон и дверей, не касаться водопроводных кранов. Следите, чтобы не было сквозняка - он может привлечь шаровую молнию.

Находиться внутри автомобиля во время грозы безопасно. Лучше закрыть окна и опустить автомобильную антенну, переждать непогоду на обочине, подальше от высоких деревьев. Мотоцикл и велосипед могут представлять опасность. От них следует отойти подальше - не меньше 30 метров. Еще более опасно сидеть в тракторе в открытом поле.