В среду на 12 улицах Липецка отключат холодную воду

В среду, 30 июня, некоторые жители Липецка останутся без света и холодной воды. Так, с 9 утра до 4 часов вечера электроэнергию отключат по улицам Космонавтов, 33/2, 33/3; Циолковского, 11, 11/1; Терешковой, 28/2,28/3

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Стаханова, 40; Ферросплавная, 2, 4, 6, 8, 10, 12; Зегеля, 27/1-2; Октябрьская, 28, 30, 32, 49, 53; Литаврина, 8; Первомайская, 3, 35.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Качалова, 1-6, 10; Гагарина, 74б, 74а, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8; Мусоргского, 1, 2, 4-8, 10; переулок Попова, 1, 3, 5, а также в частном секторе по улице Черняховского.

Как пояснили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду подвезут к дому №40 по улице Стаханова, №4 по улице Мусоргского, а также по заявкам жителей. Более подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.