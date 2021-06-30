Под Липецком "Мазда" влетела в дерево: есть пострадавший

В ДТП под Липецком пострадал человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 402 нарушения Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 8 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 41 человек не пристегнулся. Произошло 28 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Однако, были и более серьезные случаи. Так, во вторник, 29 июня, в Задонском районе на трассе Хмелинец-Липовка-примыкание к автодороге Орел-Тамбов сбили 45-летнего мужчину. На него наехала женщина за рулем "Рено", когда тот шел по дороге. Несчастного госпитализировали.

В том же районе у села Хмелинец "Мазда" врезалась в дерево. 29-летний водитель не справился с управлением. В ДТП пострадал 30-летний пассажир иномарки. Его с травмами доставили в больницу. Предварительная причина аварии - несоответствие скорости конкретным условиям движения.