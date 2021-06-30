Группа НЛМК расширяет линейку конструкционных сталей

Фото: пресс-служба НЛМК

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, поставила компании «ВинПроф» пробную партию атмосферостойкой стали, изготовленной на Липецкой площадке. Прокат с повышенной стойкостью к атмосферной коррозии будет использован для производства шпалерных систем – конструкций, необходимых для поддержки лозы в виноградниках.

Поверхность объектов и конструкций, произведенных из атмосферостойкой стали, более устойчива к воздействию погодных условий. Ключевое свойство этой стали – наличие оксидного слоя или патины, которая затрудняет проникновение кислорода к металлу и тормозит дальнейшее развитие коррозионных процессов. Он формируется благодаря комбинации химических элементов, включая никель, медь и хром, на стадии сталеплавильного производства.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.