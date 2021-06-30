Летний ТОП-5 гаджетов: детям на радость, родителям для спокойствия

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Больше всего о последнем волнуются работающие родители, у которых дети отправились на каникулы.

Какими же гаджетами снабдить ребенка, чтобы оставаться спокойным в то время, когда он гуляет, занимается или предоставлен сам себе? Смотрите нашу подборку!

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Умные часы

С точки зрения взрослых детские часы выглядят нелепо: несуразный яркий корпус из пластика, широкий ремешок — будто игрушка. Но внешность обманчива. Главная и очень важная задача детских часов — обеспечить базовый удалённый присмотр за ребёнком, когда вы не вместе.

Например, даже, если у ребёнка уже есть сотовый телефон, он может потеряться, сломаться, его могут отнять. Умные часы не оставят ребенка без связи и помогут узнать, где он находится. В современные умные часы благодаря слоту для SIM-карты встроены базовые функции мобильного телефона. Ребёнок может позвонить маме или папе нажатием одной кнопки.

Главное условие - изучите инструкцию! В часах немало настроек, но мало кнопок, чтобы не искушать ими детей. Большинство сложностей с часами связаны именно с нежеланием следовать руководству пользователя. Из-за этого всё так неочевидно. Положим, с 14 до 15 чадо посещает секцию в подвальном помещении. Там отсутствует сигнал спутниковой навигации, а потому точность определения местоположения снижается до сотен метров. Это нормально. А вот в любое другое время такое отклонение будет поводом для беспокойства.

Гаджет хоть и называется детским, но он запросто решит задачу присмотра, например, за пожилыми родственниками. Вовсе не обязательно искать что-то специальное — лишь бы ремешок имел запас в обхвате, а также важно приучить не снимать часы днем, а ночью ставить на зарядку.

Любой смартфон с приложением МТС Поиск

Ну а если, часы все-таки не вариант, то вы всегда можете установить на ваш телефон и на мобильный телефон ребёнка приложение МТС Поиск. С его помощью вы будете знать местоположение ребёнка в режиме реального времени, а также сможете получать уведомления о его перемещениях. Вы сможете определять различные геозоны, о пересечении границ которых вы всегда будете знать, получать информацию о том, сколько денег на телефоне у вашего чада и на каком уровне заряд батареи.

Редкий ребёнок готов с энтузиазмом, прилежанием, а главное — точностью поддерживать диалог, начатый с фразы «Где ты?». Вместе с тем легко и быстро получить нужный ответ поможет приложение МТС Поиск.

GPS-трекер в кармане

А еще можно положить ребенку в карман GPS-трекер. Вы будете в любой момент видеть на экране смартфона его местоположение, а он сможет позвать на помощь, нажав кнопку SOS. По такому же принципу трекер поможет контролировать вещи: багаж в аэропорту или автомобиль, припаркованный на соседней улице.

Камера видеонаблюдения

Установите в своем доме камеры видеонаблюдения, чтобы видеть, как ребёнок проводит время за компьютером, во дворе, сколько играет или читает. Настройте видеотрансляцию на своём смартфоне, всегда точно знайте, что дома всё в порядке.

Некоторые камеры способна отправлять данные в защищённое облако, чтобы вы могли смотреть её глазами откуда угодно. А благодаря встроенному динамику вы сможете убедить ребёнка вынести мусор или пообщаться с пожилыми родственниками, чтобы они не скучали, пока вас нет. И даже прогнать кошку или собаку со стола. Кто знает, может, камера станет для вашего ребенка началом увлечения видеоблогингом?

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VR-очки

VR-очки сейчас набирают популярность, ведь с их помощью можно даже учиться. Есть очень много образовательных программ, которые позволяют ребенку сделать что-то своими руками в виртуальной реальности. И, конечно, рассматривать со всех сторон все, что захочется: модели танков и автомобили, реконструкцию битвы или красивые здания. Даже взрослым такое развлечение понравится.

И просто совет для экономии

Летние каникулы - это законное время любого ребенка на отдых. YouTube, различные приложения, телепрограммы… везде ну просто море познавательной информации. Стремление к ней надо поощрять, а строгий запрет гаджетов и ТВ ведёт к ограничениям в том числе и в учёбе, не даёт развиваться самостоятельности. Это не отменяет родительского контроля, но он должен быть адекватным.

Выгоднее подключать книги, музыку, кино, связь и безопасность вашего ребёнка в одной услуге. Например, с помощью «НЕТАРИФ Junior». С ним мошенники и спамеры не дозвонятся на номер ребёнка. Если трафик закончится, деньги за выход в интернет не спишутся. С номера ребёнка не получится звонить и отправлять SMS на платные короткие номера и подключать некоторые подписки. Детские режимы в приложениях МТС Music, МТС Библиотека и KION не пропустят неподходящий по возрасту контент.