Прямая линия с Путиным-2021 – президент ответил на вопрос липчанки о футболистах и хоккеистах

Вопрос из Липецка о футболистах и хоккеистах Фото: REUTERS

На Прямую линию с Путиным-2021 в этом году пробились три человека из Липецка – своего рода рекорд. Напомним, первый был видеовопрос о ценах на морковку и другие овощи, которые дороже заграничных бананов – его задала жительница Липецка Валентина Слепцова. Еще одна липчанка, Эмилия, спросила поет ли Путин песни на отдыхе и какие. Президент ответил, что поет русские, советские песни – мелодичные, красивые и содержательные.

Еще один вопрос из Липецка касался футбола и хоккея, и снова от девушки.

– «Сборная России не вышла из группы на «Евро-2020», не так давно сборная по хоккею вылетела из чемпионата мира. Как лично вы относитесь к этой позорной ситуации? В стране, где живет 147 млн. человек, должны быть другие результаты всегда», – написала на Прямую линию Светлана Токарева из Липецка.

Президент согласился, что такие поражения не могут остаться незамеченными.

– «В таких случаях, как и везде, нужно подумать о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных, и вместе с ними подумать, что нужно изменить сейчас, имею в виду кадровую составляющую как в футболе, так и в хоккее. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, рассчитывая на лучшее. А потенциал у нас, безусловно, очень хороший», – ответил Владимир Путин.