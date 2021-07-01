В горсовете раздали премии, выбрали Почетных граждан и распределили бюджет

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Городские премии, голосование за «Почетных граждан» и расходы по бюджету стали основными темами минувшей сессии Липецкого горсовета 29 июня. Премии имени Михаила Раковского и Сталя Шмакова получили педагоги школ, а также дополнительного и дошкольного образования и сотрудники департамента образования – всего 11 лучших специалистов.

При голосовании за «Почетных граждан города Липецка» выбор депутатов совпал с мнением общественности. Всего было 7 кандидатур. Наиболее число липчан (17545 человек) поддержали Федора Жигарова – Почетного металлурга РФ, руководителя «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», председателя «Всероссийского Совета местного самоуправления» и бывшего первого заместителя председателя Липецкого горсовета. Главный врач ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» Юлия Агапова получила 9309 отзывов липчан.

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