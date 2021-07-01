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Общество1 июля 2021 12:20

Владимир Путин прокомментировал возможность смягчения условий кредитования малого бизнеса

Президент прокомментировал возможность изменения условий кредитования малого бизнеса
Олег ИВАНОВ
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Предприниматель попросил главу государства рассмотреть дополнительные меры поддержки микробизнеса

Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса 30 июня стала одной из главных тем прямой линии президента России Владимира Путина. В частности один из предпринимателей обратил внимание на то, что условия ряда кредитных организаций «не позволяют эффективно развиваться».

Бизнесмен Максим Харлов пожаловался на высокие процентные ставки - от 18% в год, на короткие сроки кредитования - до 3 лет, на необходимость залога. Мужчина спросил главу государства, рассматривает ли правительство дополнительные меры поддержки микробизнеса по данным направлениям.

- Конечно, в условиях пандемии малый и средний бизнес пострадал больше всех. Правительство предприняло целый набор мер, чтобы поддержать предпринимателей. Но для того, чтобы организовать такую работу беззалоговую - это тонкая вещь. Прийти за деньгами дело несложное, но как их отдавать? Это может подорвать нашу банковскую систему. Хотя, конечно, финансовая система у нас устойчивая. Но принять решение, которое бы по сути раскачало эту платформу - вещь опасная, - ответил Владимир Путин.

При этом глава государства согласился с задававшим вопрос представителем бизнеса, что ставка в 18% для представителей малого и среднего бизнеса - «это многовато». Вместе с тем Владимир Путин подчеркнул, что для поддержки этого сектора экономика было внедрено льготное кредитование, только в прошло году по этому направлению был направлен триллион рублей. Президент отметил, что развитие данной системы поддержки продолжится.

Но проблема, по мнению экспертов банковской сферы, заключается еще и в том, что предельная стоимость кредита, полученного в некоторых коммерческих негосударственных банках, зачастую оказывается выше заявленной ставки. Например, за счет дополнительных соглашений: может вводиться комиссия за обслуживание или за отдельные действия. В итоге клиент, рассчитывавший на комфортные условия, по факту получает значительно большую годовую ставку, чем было ему заявлено. Без дополнительного соглашения в ряде негосударственных банков ни займ, ни ту же кредитную карту оформить просто не получится.