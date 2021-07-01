Липчане смогут купить квас и лимонад в 47 точках города

На улицах Липецка разрешили продавать прохладительные напитки и летние сладости. В городском управлении потребрынка подвели итоги аукциона, в котором определили победителей. В торгах участвовали 63 лота. Как сообщили в пресс-службе мэрии, договоры заключили только с 47 предпринимателями.

Торговые точки будут работать до 30 сентября. Они появятся в разных районах города в местах с наибольшей проходимостью. Там будут продавать квас, лимонад и другие напитки. В парках заработают 12 точек с мороженным, сладкой ватой, кукурузой и напитками. А в двух местах на Набережной установят мобильные кофейни с горячими напитками.

Квас и лимонад можно будет купить по адресам: улица15 микрорайон, возле дома № 8; Стаханова, у дома № 44 и №47; Товарный проезд, 2; проспект 60 лет СССР, 43; Водопьянова, 13/1, 21б, 31; Космонавтов, 10, 29, 41/1, 43, 44/3, 70, 98; Московская, 85, 103, 117; 30 лет Октября, 2; Вермишева, 4; Зои Космодемьянской, 4; Меркулова, 14; Терешковой, 2, 20; Опытная, 2; Циолковского, 3/1 ; Доватора, 7; площадь Заводская, 1д; Адмирала Макарова, 2. А также в поселке Дачном, Матырском, Силикатном - там будут работать передвижные торговые точки. Садоводческое товарищество "Металлург-3".