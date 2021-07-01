В администрации Липецкой области новый заместитель главы

Сергея Курбатова назначили заместителем главы администрации Липецкой области Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В администрации Липецкой области новые кадровые решения. На должность заместителя главы администрации назначили Сергея Курбатова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Игорь Артамонов.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, Сергей Курбатов будет курировать вопросы экономики, инвестиций, торговли, внешне-экономических связей, малого и среднего бизнеса, а также потребительского рынка. Кстати, с января 2020 года Курбатов был начальником управления экономического развития региона.

Напомним, что место замглавы освободилось буквально на днях. Эту должность занимал Дмитрий Аверов. Накануне стало известно, что он теперь будет представлять Липецкую область в Совете Федерации. Аверова наделили полномочиями сенатора РФ.