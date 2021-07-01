В Липецке продавец меда из Краснодара обманул и обокрал троих пенсионеров

В Липецке задержали вора и мошенника, который специализировался не беззащитных и доверчивых стариках. Негодяй ходил по домам пожилых людей под видом продавца меда. 22 июня он пришел в квартиру к 84-летнему пенсионеру и тот согласился купить мед. Когда пожилой мужчина пошел за деньгами, мошенник внимательно проследил, где они лежат, затем отвлек старика и украл 35 000 рублей.

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На следующий день, 23 июня, аферист тем же путем обманул 85-летнюю пенсионерку, у которой украл 60 000 рублей. 24 июня жертвой стал 70-летний мужчина, который лишился 5000 рублей.

Негодяя вычислили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, им оказался 45-летний ранее судимый житель Краснодарского края. Сейчас он под стражей. По двум эпизодам возбудили дело о краже – части 2 и 3 158 УК, по одному – мошенничество, 159 УК.