В Липецке сетевикам, которые не приведут в порядок места "раскопок", грозит штраф

В Липецке специалисты проверили восстановление благоустройства после работ на сетях Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке готовятся к отопительному сезону. Ресурсоснабжающие организацию проводят испытания на сетях, выявляют слабые участки и порывы, делают ремонт. В пресс-службе мэрии отмечают, что места "раскопок" должны быть безопасными, а затем сетевикам необходимо восстановить благоустройство.

Работу ресурсоснабжающих организаций будет контролировать департамент развития территории. А пока ведомству переходят полномочия, эта задача лежит на управлении главного смотрителя. Кстати, сотрудники нового департамента смогут оформлять предписания на устранения нарушений и выписывать протоколы на штрафы.

Специалисты управления главного смотрителя проверили более 20 точек, где завершились работы. Не приняли одну территорию - во дворе у дома №37 по улице Стаханова. Там работники восстановили благоустройство, но не вернули забор. Пока организации выдали предписание. На устранение нарушения дали 2 недели. Если территорию окончательно не приведут в порядок, им грозит штраф.

За места "раскопок" сетевые организации несут ответственность в течение 4 лет. Если будет провал грунта или асфальта, липчане могут сообщить об этом в департамент развития территории по телефону 43-17-20.