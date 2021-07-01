Минсельхоз обязал проверить завышение цен на овощи после видео из Липецка Прямой линии с Путиным-2021

После Прямой линии с Путиным-2021 в Минэкономразвития России состоялось совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары. В нем приняли участие Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, ФНС и других органов.

Липчанка отправила на Прямую линию видео из магазина, где возмутилась ценами на морковь и картофель, которые дороже эквадорских бананов.

Как сообщает Минэкономразвития, цены продолжают стремительно расти на плодоовощные товары – прежде всего картофель и морковь. Но в сравнении с предыдущими неделями темпы замедляются. Замглавы Минсельхоза России Оксана Лут пояснила это сокращением внутренних запасов в ожидании нового урожая. Поэтому основные наборы «борщевого набора» сейчас импортируют. Цены на морковь и картофель снизятся в конце июля – начале августа.

– «В этом контексте было затронуто прозвучавшее в ходе прямой линии обращение к Президенту РФ жительницы Липецка, которая пожаловалась на цену на морковь 110 рублей за килограмм. Оксана Лут сообщила, что средние импортные цены на морковь составляют около 500 долларов за тонну, что соответствует розничной цене примерно 40 рублей за килограмм. Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил профильным ведомствам проанализировать вместе с регионами структуру ценообразования на этот продукт на предмет необоснованного завышения цен», – говорится в сообщении Минэкономразвития.