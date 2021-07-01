В пятницу около 30 улиц Липецка останутся без воды

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 2 июля, в некоторых районах Липецка отключат электроэнергию и воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до полудня без света останутся жители дома №19 по улице Юношеская. С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет в частном секторе Сырского Рудника: улицы Солнечная, Смирнова, Городовикова, Рябиновая.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Союзная, 6, 6к6, 6к7, 6к8, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66; Газина, 7, 9; площадь Заводская, 1-3; 40 лет Октября, 1а; Студеновская, 195, 197а, 182.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Краснодонская, О. Кошевого, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Докучаева, Партизанская, Новоселов, С. Ковалевской, Спартака, Цимлянская, Целинная, Социалистическая, Зеленая, Ватутина, переулок Сосновый, Театральный, 2-ой Театральный, Парковый, Лесной, 2-ой Лесной, Садовый, 2-ой Садовый, Моторный, Линейный.

Подвоз воды организуют по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.