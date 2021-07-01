В пятницу в Липецке небольшой дождь и до +30 градусов

В Липецке жарко, но дождливо Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 2 июля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла.

В светлое время суток в регионе местами небольшой кратковременный дождь с грозой. Столбик термометра поднимется до +25, +30 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 742 мм рт.ст.

В субботу, 3 июля, в Липецке будет дождливо. Ночью до 20 градусов выше ноля. Днем воздух прогреется до +29 градусов. С утра и до вечера синоптики прогнозируют осадки. Возможны грозы. Ветер переменных направлений 7-9 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт.ст.

Долгота дня - 16 часов 43 минуты.