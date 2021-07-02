Под Липецком в перевернувшейся иномарке пострадали два пассажира

В перевернувшейся машине пострадали пассажиры Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД Липецкой области, за минувшие сутки, 1 июля, на дорогах региона в трех ДТП пострадали четыре человека.

Так авария с двумя пострадавшими произошла в Хлевенском районе на трассе на дороге Малинино – Елецкая Лозовка. Там на подъезде к трассе Хлевное – Липецк не справился с управлением 35-летний водитель «Чери». Машина выехала в кювет и перевернулась. Травмы получили два пассажира иномарки – обоих увезли в больницу.

В тот де день в Ельце около 19.30 на улице Коммунаров 40-летний мужчина за рулем ВАЗ-11183 не заметил 16-летнюю школьницу на пешеходном переходе. Сбитая девочка в больнице. По предварительным данным автоинспекторов, причина ДТП – нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Кроме этого в Елецком районе на улице Советской в селе Лавы 28-летний водитель на «ГАЗе» влетел в «Ниву Шевроле» с 66-летним мужчиной за рулем. Водитель внедорожника попал в больницу.