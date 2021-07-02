Липчанин на ворованном велосипеде украл детскую коляску

В Липецке поймали воришку, который за один вечер успел украсть велосипед и детскую коляску. Два заявление поступили в полицию утром 21 июня. По данным полиции, сначала украли велосипед из подъезда дома на улице Ушинского. Вор перекусил инструментами трос, которым был закреплен велосипед, и поехал домой.

Смотреть видеосюжет В Липецке мужчина украл коляску и велосипед

По дороге, уже в подъезде своего дома, мужчина заметил детскую коляску и тоже уволок к себе в квартиру вместе с велосипедом. Оперативники вычислили и задержали подозреваемого в течение суток. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, им оказался 46-летний безработный житель Липецка.

Все украденное забрали и вернули владельцам, мужчине по части 2 статьи 158 УК, за кражу со значительным ущербом, грозит до пяти лет. Вместе с тем полиция обращает внимание, что летом кради велосипедов и колясок учащаются, гражданам рекомендуют не оставлять имущество без присмотра.