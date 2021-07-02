В Липецке «ВАЗ» вылетел на перекресток, протаранил иномарку и снес забор

Серьезная авария произошла этим утром, 2 июля, на пересечении улиц Меркулова и проспекта 60 лет СССР. Там столкнулись «ВАЗ-2113» и автомобиль «Ауди». По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки вылетел на перекресток, когда на пересекающей дороге уже горел «зеленый».

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Момент аварии попал в обзор видеорегистратора. На записи видно, как машины начинают движение на разрешающий сигнал светофора, в этот момент на перекресток вылетает черный «ВАЗ», бьет иномарку и улетает в забор у тротуара, где судя по всему машину остановил столб.

От удара иномарку развернуло на 180 градусов, а «Лада» превратилась в груду металла. Благо машина не вылетела на тротуар, по которому шли пешеходы. Водителю «ВАЗа» вызывали скорую. Что на самом деле стало причиной ДТП и кто виноват, разбирались автоинспекторы.