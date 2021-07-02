За полгода в Липецке произошло более 500 пожаров: погибло 9 человек, еще 23 - пострадали

С января по конец июня в Липецке зафиксировали более 500 пожаров Фото: Юлия КЛЮЕВА

В июне в Липецке 40 раз загорался мусор. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, это в 1,7 раза чаще, чем в том же месяце 2020 года. Одна из основных причин - погодные условия. На самую жаркую неделю, с 21 по 27 июня, пришлась треть от общего количества возгораний. В этот же период 6 раз горела сухая трава. Кстати, в 75% случаев вспыхивает именно растительность.

Основные "горячие точки" находятся в садоводческих товариществах и частном секторе на окраинах города. Самые крупные возгорания произошли на улицах Ильича, Волгоградская, Ковалева. а также в районе трассы Орел-Тамбов. Там полыхали территории площадью от 100 до 200 кв.м. В районе Сырского Рудника на улице Поселковой мусор загорелся рядом с газораспределительной станцией. Пожарные оперативно ликвидировали огонь. Дважды вспыхивал мусор в бесхозных зданиях на ЛТЗ и Опытной станции.

С начала года общее количество пожаров снизилось на 9%. К 28 июня специалисты зафиксировали 534 возгорания. Погибло 9 человек - 10 в прошлом году. От ожогов и отравления угарным газом пострадали 23 липчанина - 32 в 2020 году. Напомним, что в регионе действует особый противопожарный режим.