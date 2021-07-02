В субботу более 10 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 3 июля, в некоторых районах Липецка планируют отключить воду. Как пояснили в пресс-службе АО "ЛГЭК", специалисты проведут работы на сетях.

Так, с 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улицы Карла Маркса, 25, 27, 27/1, 30, 31, 31/2, 2, 5, вл. 9; площади Петра Великого, 7. На улице Карла Маркса устранят порыв на водоводе диаметром 100 мм.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Чапаева, 2, 4; Кольцевая, 2а, а также в частном секторе: улицы Димитрова, Дарвина, Энергетическая, Чапаева, Кольцевая, Фрунзе, Красная. Утечка произошла на сети диаметром 100 мм на улице Дарвина.

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Также ее подвезут по заявкам жителей. Подробности по телефонам 175 и 236-175.