Реконструкция улицы 50 лет НЛМК в Липецке 2021: специалисты готовятся к расширению дороги

В Липецке продолжается реконструкция улицы 50 лет НЛМК Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжается реконструкция улицы 50 лет НЛМК. Подрядчик уже начал готовить основание под расширение дороги. Специалисты "подходят" к гипермаркету. На участке площадью более 6 тыс. кв.м. утрамбовали грунт и обустроили песчаное основание. Туда же завезли около 500 кубометров щебня.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядчик приступит к устройству основания по основному ходу проезжей части, как только сетевики закончат свои работы. В настоящее время энергетики перекладывают водопровод и канализацию, копают траншеи под электросети. Газовикам осталось вынести сети 3 частных газопроводов. Провайдер цифровых услуг выполнил около 20% работ от общего объема. Ресурсоснабжающие организации заменят трубы.

Подрядчик занимается ливневой канализацией. На песчаную подушку положили более тысячи метров трубы. Одновременно прокладывают кабели сетей для наружного освещения и светофоров, обустраивают основания для велодорожек и пешеходных зон.