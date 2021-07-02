В Липецке злодей напал на девушку и, угрожая ножницами, выпытал код банковской карты

В Липецке будут судить 37-летнего мужчину, напавшего на девушку. В апреле этого года неизвестный проследил за липчанкой, которая возвращалась из детского сада. Злодей дождался, пока она откроет дверь в квартиру, после чего затолкал ее туда, избил и отобрал сотовый с банковской картой. Но на этом он не остановился. Липчанин, угрожая ножницами, потребовал назвать пин-код. Узнав заветные цифры, негодяй скрылся, а затем снял с карты 130 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ "Разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище". Липчанину грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.