Под Липецком пропал мужчина в пижаме в клетку и с бельмом на глазу

Под Липецком пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут мужчину. 31-летний Вереникин Евгений Валерьевич пропал в минувшую пятницу, 2 июля. Он ушел из ГУЗ "Липецкая областная психоневрологическая больница" в селе Плеханово Грязинского района. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", липчанин может быть дезориентирован. Также он нуждается в медицинской помощи.

Приметы: на вид 30-33 года, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы

Был одет: синяя пижама в клетку

Особые приметы: бельмо левого глаза

Просьба ко всем, кто видел Евгения Вереникина или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта: ppdlip@mail.ru.