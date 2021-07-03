МЧС предупреждает: в Липецкой области гроза, град, сильный ветер

Спасатели предупреждают липчан о непогоде Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели предупреждают липчан о непогоде. Стихия может обрушиться на Липецкую область в эту субботу, 3 июня. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в ближайшие 2-4 часа ожидается гроза, местами сильный дождь с градом, порывы ветра до 16 м/с. Такая погода сохранится в течение дня и первой половины ночи 4 июля.

Напомним, что во время грозы лучше остаться дома и отключить все электроприборы. Оказавшись на улице во время сильного ветра нужно укрыться в подземных переходах или подъездах домов. Нельзя прятаться за остановками, рекламными щитами, у стен зданий, а также стоять под линиями электропередач.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".