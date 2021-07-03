Ночью под Липецком сгорел дом

В Липецкой области сгорел дом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этой ночью, 3 июля, в Липецкой области произошел пожар. В селе Волотово Лебедянского района вспыхнул жилой дом.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к месту происшествия выехали 4 отделения пожарной охраны Бороться с огнем им помогали 4 добровольца. Совместными усилиями они потушили пожар.

К счастью, из людей никто не пострадал. Но дом сгорел полностью - пламя уничтожило сгораемые конструкции по всей площади. Предварительная причина пожара - короткое замыкание. Сотрудники пожарного надзора продолжают разбираться в случившемся.

Напомним, в случае происшествия липчане могут позвонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.