В понедельник липчане останутся без воды и электричества

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

5 июля из-за ремонта на изношенных сетях ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии потребителям: ул. Космонавтов, 5/2. Ограничения продлятся с 9:00 до 16:00.

Также из-за работ с девяти утра до пяти вечера без воды останутся жители по адресам: ул. Ушинского, 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 19, 21, 23, 15/1; ул. 40 лет Октября, 41, 41а, 45, 47.

А с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду потребителям: ул. Гагарина, 55/3, 55/4, 55/1, 53, 55/2.

Подвоз воды организован: по заявкам потребителей.