19-летнего липчанина осудят за взлом страниц в соцсетях

Липецкие полицейские задержали 19-летнего парня, которого подозревают в неправомерном доступе к личной компьютерной информации.

В августе прошлого года молодой человек приобрел в интернете пароль и логин страницы несовершеннолетней девушки. Зашел в ее аккаунт и разместил информацию, не имеющую никакого отношения к владелице. О взломе страницы девушке сообщила ее подруга.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Молодому человеку грозит штраф, исправительные работы либо лишения свободы до двух лет.

Кроме того, парень проходит подозреваемым по еще одному аналогичному уголовному делу. В соцсетях он познакомился с девушкой, завязалась переписка. Затем завладел паролем и логином от ее страницы, скопировал личные сообщения и распространил среди знакомых девушки.