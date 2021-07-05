В Липецке «ВАЗ» сбил школьника на «зебре» и влетел в две стоящие иномарки

За прошедшие трое суток, со 2 по 4 июля, на дорогах Липецкой области в 11 авариях пострадали 12 человек.

ДТП с несовершеннолетним пешеходом случилось 3 июля на улице Первомайской в Липецке. 30-летний водитель «ВАЗ-2112» поздно заметил 11-летнего мальчика на «зебре». «Двенадцатая» сбила школьника и влетела в стоящие автомобили БМВ и «Форд». Ребенка увезли в больницу. Как сообщает ГИБДД региона, предварительной причиной аварии стало нарушение правил проезда пешеходного перехода.

В тот же день на трассе Орел – Тамбов в Липецке не справился с управлением 28-летний водитель БМВ. Машина съехала в кювет и перевернулась. В аварии пострадали две пассажирки, включая 3-летнюю девочку. Обе в больнице. По данным автоинспекторов, ребенок был в детском кресле.

Еще один ребенок пострадал в тот же день на улице Водопьянова, где 21-летний водитель «Фольксвагена» сдавал назад и сбил 9-летнего мальчика на велосипеде. До госпитализации не дошло, мальчики отправили домой.

А 4 июля в Ельце 16-летний парень на мопеде влетел в ВАЗ-2110 с 34-летним мужчиной за рулем. Подросток в больнице.