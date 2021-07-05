Купание лосихи с детенышем сняла фотоловушка Воронежского заповедника под Липецком

Фотоловушка сняла, как животные спасаются от жары и насекомых в Воронежском заповеднике, часть которого находится на территории Усманского района Липецкой области. Видео опубликовал на своей страничке в instagram старший научный сотрудник заповедника Александр Мишин.

Камера находится у водоема, куда регулярно приходят обитатели заповедного леса. Чаще всего это лоси и косули, реже – олени и кабаны. В этот раз охладиться пришли лосиха с лосенком.

На видео самка с детенышем не спеша прохаживаются по водоему, обнюхивают ветки и кормятся, наслаждаясь прохладой воды. Как поясняет Александр Мишин, так животным легче переносить жару и назойливых комаров со слепнями.

К этому же водопою ранее приводила детеныша олениха, до нее был замечен одинокий кабан, а в конце июня купались два молодых лося, которые к осени достигнут половой зрелости и станут соперниками.