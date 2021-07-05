В Липецке оштрафовали за тонировку почти 370 человек за три дня

Рейд по тонировке в Липецке проходил три дня Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

На дорогах Липецка в течение трех дней, с 29 июня по 1 июля, проходили массовые рейды по тонировке. Автоинспекторы усиленно проверяли, насколько тонированные автомобили соответствуют требованиям технического регламента.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, в результате проверок автоинспекторы выявили 368 автомобилистов, которые нарушили правил тонирования стекол. За данное нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей. Помимо этого, водитель обязан устранить нарушение. Если требование не выполняется, это влечет наказание по административной статье вплоть до ареста на 15 суток. В этот раз поймали 15 водителей, которые не выполнили требование ранее. Обошлось без арестов, суд назначил им административные штрафы до 2500 рублей.

ГИБДД напоминает, что светопропускание ветрового стекла и стекол передних дверей должно быть не меньше 70% иначе это негативно влияет на безопасность.