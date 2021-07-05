За неделю клещи напали на 164 липчан

Клещи нападают на липчан Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на 1 июля в Липецкой области клещи напали на 2 641 человека. Из них 936 детей. В 2020 году за этот же период по поводу присасывания клещей в медицинские организации обратились 2 611 липчан. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за минувшую неделю клещи покусали 164 жителей области, в том числе 62 ребенка.

За все время специалисты исследовали 2 417 клещей. У 364 из них выявили клещевой боррелиоз. Еще 90 оказались инфицировали возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека. Еще 9 оказались переносчиками моноцитарного эрлихиоза.

В 62,9% случаев клещи напали на липчан на приусадебных участках, территориях домовладений. В 28,8% случаях - на природе. В 5,6% случаев - в садоводческих товариществах. В 1,5% - в парках. В 1,2% - на кладбищах.

Акарицидные обработки провели на площади 851 га.