Экс-сенатору Олегу Королеву грозит до 15 суток ареста за опасное вождение в Липецке

В отношении бывшего сенатора Совета Федерации от Липецкой области Олега Королева возбудили дело об административном правонарушении. Его привлекают к ответственности по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ "Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния".

Как пояснили "КП-Липецк" в пресс-службе областного суда, Королеву грозит лишение прав от 1 года до полутора лет или административный арест до 15 суток. Кстати, в судебный участок №13 Правобережного судебного района Липецка поступили два дела об административных правонарушениях. Еще одно такое дело - в судебный участок №2 Левобережного судебного района Липецка.

Суд - это результат странной езды экс-губернатора региона по областному центру. Напомним, Олег Королев привлек к себе внимание 13 мая, виляя на черном "Лексусе". Очевидцы сообщили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако, это заявление опровергла пресс-секретарь сенатора.

Правоохранители начали проверку. Королев приостановил членство в партии, а также написал заявление о досрочном сложении полномочий в Совете Федерации по состоянию здоровья.