Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 5 июля 2021 года: 118 новых случаев

Еще 118 у липчан подтвердился коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на этот понедельник, 5 июля, увеличилось. За минувшие сутки в регионе выявили 118 новых случаев COVID-19. Большинство из них в Липецке - 57. Еще 10 человек заболели в Ельце. В Липецком и Грязинском районах - по 7. В Добринском, Усманском, Хлевенском и Чаплыгинском районах - по 6. В Долгоруковском и Лебедянском районах диагноз подтвердился у 3 жителей. В Елецком и Лев-Толстовском районах - у 2. В Данковском, Добровском и Измалковском районах по 1 случаю.

Всего в регионе коронавирусом заболели 34 056 жителей. Выздоровели 30 524 липчан. На больничном в настоящее время находятся 2 602 пациента. Большинство из них с легкой формой течения болезни лечатся дома. Госпитализировали 479 липчан.

С начала пандемии умерли 930 человек, в том числе 7 за последние сутки.