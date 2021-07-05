Во вторник более 20 улиц Липецка останутся без воды

Во вторник, 6 июля, в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. Так, с 4 часов дня до 4 вечера без электроэнергии останутся жители улиц Моршанская, 1-18; Физкультурная, 1-15. С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет в частном секторе Сырского Рудника по улицам Солнечная, Смирнова, Городовикова, Рябиновая.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Гранитная, 2-ая Гранитная, Железнодорожная, Чайковского, Щорса, Кротевича, Урицкого, Новокарьерная, Шевченко, Вавилова, Тельмана, 88, проезд Лузана, Шишкина, площадь Победы, 3; проспект Победы, 3, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27; Неделина, 53, 55, 55а, 57, 59, 61; Мичурина, 28, 28а-г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Басинского, Красивая, Граничная, Дальняя, Барабанщикова, Полунина. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.