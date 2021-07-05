В Липецкой области более 30 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Липецкой области 31 выпускник получил высший балл на ЕГЭ. Больше всего стобалльников по химии - 8 человек. По физике максимальный результат показали 6 ребят. Еще 5 липчан отличились на экзамене по литературе и столько же по истории. Две бывшие ученицы лицея №44 и школы №55 получили 100 баллов по английскому языку.

По данным пресс-службы регионального управления образования и науки, треть липецких выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку не ниже 80 баллов. По остальным предметам результаты экзаменов на уровне прошлых лет.

Напомним, что пока в неведении остаются выпускники, сдававшие китайский язык, информатику и ИКТ. Как они сдали экзамены, станет известно позже. Также с 12 по 17 июля запланирован дополнительный период сдачи ЕГЭ.