Самолеты в Турцию полетят из Липецкого аэропорта 12 июля

Липчане смогут полететь в Турцию из своего аэропорта Фото: Юлия КЛЮЕВА

Из Липецка можно будет улететь в Турцию. Оперштаб по предупреждению завоза и распространению коронавируса в РФ увеличил количество городов, из которых разрешили рейсы в эту страну. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

С 12 июля российские и турецкие авиалинии смогут полететь из 45 международных аэропортов России, в том числе из Белгорода, Барнаула, Воронежа, Волгограда, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Сочи, Саратова, Тюмени и Южно-Сахалинска. Напомним, что ранее рейсы из этих городов были запрещены. Теперь же сняли запрет.

Также с этого числа можно будет полететь в Измир. Ранее возобновили авиасообщение с 5 городами в Турции: Стумбул, Анталья, Анкара, Бодрум, Даламан.