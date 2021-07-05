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Общество5 июля 2021 19:06

Липчанин задолжал своей дочери более 1 млн рублей по алиментам

Житель Липецкой области испугался уголовной ответственности
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области приставы взыскали с нерадивого отца более 1 млн рублей долга по алиментам. Исполнительное производство находилось в Добровском отделении управления. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, мужчина задолжал своей 11-летней дочери 1 млн 101 тыс. рублей.

Отыскать липчанина было непросто. По адресу регистрации он не проживал длительное время. А значит арестовать имущество, либо привлечь его к административной ответственности было невозможно. Тогда стартовали разыскные мероприятия, в ходе которых и нашли должника.

Мужчине напомнили об алиментах, а также разъяснили, что в случае неуплаты ему грозит как административная, так и уголовная ответственность. В итоге липчанин полностью погасил миллионный долг.