Липчанин задолжал своей дочери более 1 млн рублей по алиментам

В Липецкой области приставы взыскали с нерадивого отца более 1 млн рублей долга по алиментам. Исполнительное производство находилось в Добровском отделении управления. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, мужчина задолжал своей 11-летней дочери 1 млн 101 тыс. рублей.

Отыскать липчанина было непросто. По адресу регистрации он не проживал длительное время. А значит арестовать имущество, либо привлечь его к административной ответственности было невозможно. Тогда стартовали разыскные мероприятия, в ходе которых и нашли должника.

Мужчине напомнили об алиментах, а также разъяснили, что в случае неуплаты ему грозит как административная, так и уголовная ответственность. В итоге липчанин полностью погасил миллионный долг.