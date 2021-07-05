Во вторник в Липецке +29 градусов, без осадков

В Липецке лето Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 6 июля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.

В темное время суток в регионе от 13 до 18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +29 градусов. Атмосферное давление без существенных изменений - 743 мм рт.ст.

В среду, 7 июля, без изменений. День обещает быть солнечным. По прогнозам синоптиков. осадков не ожидается. Ночью около 17 градусов выше ноля. Днем столбик термометра поднимется до отметки +27 градусов. Ветер северо-восточный 9-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт.ст.

Световой день в настоящее время - 16 часов 38 минут. Восход в 4.07 утра. Заход в 20.45.