Под Липецком экскаватор смял иномарку

В Липецке иномарка столкнулась с экскаватором Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 5 июля, на улице Советская в Липецке столкнулись "Фольксваген" и "Хендай". Пострадали 29-летняя пассажирка первой иномарки и 46-летняя женщина, находящаяся за рулем второй машины. Их с травмами доставили в больницу. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, предварительная причина аварии - неверный выбор дистанции.

В тот же день в Усмани на улице Вельяминова в ДТП попали "Рено" и 70-летняя велосипедистка. Пенсионерка получила травмы. Медики оказали ей помощь и отпустили.

В областном центре на трассе Орел-Тамбов столкнулись автомобиль "Чери" и экскаватор-погрузчик. Передняя часть автомобиля - всмятку. Пострадал водитель иномарки. Медики осмотрели его, оказали необходимую помощь и отпустили домой. Причина случившегося - нарушение правил перестроения.