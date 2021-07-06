За неделю более 3000 липчан заболели ОРВИ

У липчан выявляют ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

На минувшей неделе, с 28 июня по 4 июля, в Липецкой области у 3 051 жителя выявили ОРВИ. Как пояснили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, показатель соответствует уровню позапрошлой недели - +1%. При этом выросла доля заболевших среди взрослого населения с 32% в начале июня до 42% к июлю. Специалисты связывают это с увеличением числа зараженных коронавирусом.

В Липецке 1 764 человека заболели ОРВИ. Показатель в областном центре ниже эпидемического порога на 11%. В исследуемом материале от больных специалисты обнаружили некоторое снижение активности циркуляции негриппозных респираторных вирусов. Так, их выявили лишь в 1,5% проб - во всех случаях это были риновирусы. Вирусов гриппа не обнаружено.