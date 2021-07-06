Под Липецком ищут подростка, ушедшего из лагеря

В Липецкой области ищут подростка Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут подростка. 16-летний Климов Максим Денисович пропал в селе Кривец Добровского района в минувший понедельник, 5 июля. Около 18.20 он ушел из ООЛ "Олимп". Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 173 сантиметра, темные волосы

Был одет: белые кроссовки, черные спортивные штаны с белыми лампасами, красно-белая футболка.

Просьба ко всем, кто видел Максима Климова или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры ЛООО "Поиск пропавших детей", электронная почта: ppdlip@mail.ru