Липецкого робота-собутыльника показали на международной выставке

Липецкий робот-собутыльник прославился на всю страну Фото: Алексей БУЛАТОВ

Липчане отличились на международной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге. Земляки представили разработку, о которой уже шумят все соцсети. В народе чудо техники прозвали просто - робот-собутыльник.

Машина держит два бокала, взбалтывает содержимое и даже чокается. При этом жидкость не выливается, а хрупкие фужеры остаются целыми. Так, участникам продемонстрировать четкость движений манипуляторов. А вместо бокалов роботу можно дать любой другой предмет.

Как отметили в "КП-Екатеринбург", на соседних стендах похожие роботы играли в слова фишками с буквами, разукрашивали футболки изображениями других роботов, а также упирались кончиком иглы в кончик другой.

Напомним, что выставка посвящена новейшим промышленным разработкам. Липецкая область традиционно участвует в ней. На коллективном стенде представили более 20 предприятий региона. Всего в промышленности области работает около 70 тыс. человек. Деятельность ведут 54 средних и крупных предприятий.