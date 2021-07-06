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Общество6 июля 2021 15:58

Липецкого робота-собутыльника показали на международной выставке

На "Иннопром-2021" продемонстрировали четкость движений манипуляторов
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Липецкий робот-собутыльник прославился на всю страну

Липецкий робот-собутыльник прославился на всю страну

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Липчане отличились на международной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге. Земляки представили разработку, о которой уже шумят все соцсети. В народе чудо техники прозвали просто - робот-собутыльник.

Машина держит два бокала, взбалтывает содержимое и даже чокается. При этом жидкость не выливается, а хрупкие фужеры остаются целыми. Так, участникам продемонстрировать четкость движений манипуляторов. А вместо бокалов роботу можно дать любой другой предмет.

Как отметили в "КП-Екатеринбург", на соседних стендах похожие роботы играли в слова фишками с буквами, разукрашивали футболки изображениями других роботов, а также упирались кончиком иглы в кончик другой.

Напомним, что выставка посвящена новейшим промышленным разработкам. Липецкая область традиционно участвует в ней. На коллективном стенде представили более 20 предприятий региона. Всего в промышленности области работает около 70 тыс. человек. Деятельность ведут 54 средних и крупных предприятий.

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Липецкий робот-собутыльник
Липецкий робот-собутыльник