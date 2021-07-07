Липецкие автоинспекторы помогли беременной быстро добраться до роддома

В Липецкой области женщина едва не родила на трассе если бы не отзывчивые и оперативные сотрудники ГИБДД по Елецкому району. Все произошло рано утром 5 июля на 401 километре трассе М4 «Дон», где дежурили инспекторы ДПС лейтенант полиции Антон Вдовин и капитан Владимир Ермаков.

В 6.15 утра к автоинспекторам подбежал взволнованный водитель «Рено Сандеро» и рассказал, что вез беременную жену в перинатальный центр Липецка на плановую госпитализацию. Но по дороге у нее внезапно начались схватки. Супруги переживали, что до роддома могут не успеть.

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Автоинспекторы без всяких раздумий тут же прыгнули в патрульный автомобиль, включили проблесковые маячки и сопроводили машину с роженицей в Липецк. Благодаря этому женщина попала в роддом как раз вовремя. Как на тот сказали автоинспекторам врачи перинатального центра, роды могли начаться через 10 минут.

В то же утро отец малышка позвонил в полицию Елецкого района, сообщил о счастливом событии в своей семье и поблагодарил сотрудников за помощь. Как сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области, малыш появился на свет в роддоме – с ребенком и мамой все в порядке.