В Липецке мотоциклист сбил на пешеходном переходе пенсионерку и сбежал

ДТП с "Нексией" и "Тойотой" в Подгорном Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП с участием мотоцикла и пешехода произошло в Липецке во вторник вечером, 6 июля, на улице Водопьянова. Там на пешеходном переходе со светофором неизвестный мотоциклист сбил 79-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы, но до госпитализации не дошло. Мотоциклист скрылся с места аварии, его личность устанавливают. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, оп данному факту проводится расследование.

Еще один водитель покинул место ДТП с пешеходом на улице Ленина в Липецке. Там на «зебре» кто-то сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерке оказали медицинскую помощь и отправили домой. Водителя ищут.

В обоих случаях покинувшим место аварии водителям грозит лишение прав до 1.5 лет либо 15 суток ареста.

Кроме этого в тот же день в селе Подгорная на улице Крайняя столкнулись 47-летний водитель «Дэу Нексия» въехал в «Тойоту» с 37-летним мужчиной за рулем. Пострадал водитель второй иномарки. Причина – нарушение очередности проезда.