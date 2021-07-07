В Липецке поймали напавшего на таксиста грабителя из Воронежской области

В Липецке вычислили грабителя, который напал на водителя такси в конце июня. По данным полиции, инцидент произошел 27 июня, злодей бурно отдохнул в большой компании в районе проспекта Мира. По окончанию вечеринки знакомые решили разъехаться по домам на одной машине и вызвали такси.

Прибывший на адрес водитель отказался везти компанию, поскольку людей было больше, чем мест в машине. Вызвавший такси грабитель на тот момент уже успел расположиться в автомобиле и наотрез отказался выходить. После словесной перепалки водитель вышел, чтобы открыть дверь и помочь пассажиру покинуть салон автомобиля. В этот момент клиент схватил с панели 3100 рублей, ударил таксиста и сбежал.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемым оказался 33-летний уроженец Воронежской области. Дело возбудили по части 2 статьи 161 УК – грабеж с применением насилия. Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 7 лет.